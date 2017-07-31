Во время прогулки.

30 июля 2017 года около 21.00 в Аше пропала 7-летняя девочка. Она гуляла во дворе дома. Когда родители решили позвать ребенка домой, на улице ее не оказалось.

Как сообщил "Уралинформбюро" следователь следственного отдела по Аше регионального СУ СКР Иван Коломасов, в данный момент девочка разыскивается.

Стоит отметить, что в последнее время на Южном Урале регулярно пропадают дети. На днях в Сатке нашли мертвой 14-летнюю девочку, исчезнувшую 24 июля 2017 года. Подозреваемый в ее убийстве 42-летний мужчина задержан. Ранее в Каслях почти месяц искали 10-летнего Ваню Котова. Ребенок также был убит. Позже обвиняемый в его убийстве покончил с собой в СИЗО Златоуста.

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