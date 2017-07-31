В больнице Екатеринбурга.

30 июля 2017 года в екатеринбургской ГКБ №23 скончался депутат Нижнетагильской гордумы Андрей Галахов, попавший неделю назад в серьезное ДТП. Об этом "Уралинформбюро" сообщили его коллеги.

По предварительным данным, похороны состоятся 1 августа.

Страшная авария произошла 22 июля под Кировградом. Депутат был на квадроцикле. Он получил открытую черепно-мозговую травму.

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