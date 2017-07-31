Еще двое пострадали.

Днем 30 июля 2017 года в Нижневартовском районе на 11-м километре Мыхпайского месторождения Chevrolet Niva вылетел на встречную полосу, а затем опрокинулся в кювет.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО-Югра, 31-летний водитель иномарки и его 27-летний пассажир получили травмы. Еще один пассажир - 58-летний мужчина - скончался на месте.