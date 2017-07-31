Еще один человек пострадал.

Утром 30 июля 2017 года на 136-м километре трассы Пермь - Екатеринбург 22-летний водитель Honda Civic не выдержал дистанцию и протаранил попутный мотоблок "Каскад".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, 60-летний водитель мотоблока госпитализирован с множественными травмами. Его 32-летняя пассажирка скончалась на месте.