Еще два человека пострадали.

Утром 30 июля 2017 года в Губахинском районе 27-летний водитель ВАЗ-2114 превысил скорость и вылетел в кювет.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Пермскому краю, 23-летняя пассажирка "четырнадцатой" скончалась. Травмы получили виновник аварии и его 27-летний пассажир.

Следует отметить, что у водителя не было прав. Проводится проверка.