Стоявшего на обочине.

В ночь на 30 июля в Кетовском районе мужчина за рулем Porsche Cayenne насмерть сбил пешехода. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ГИБДД по Курганской области.

44-летний автомобилист двигался по автодороге Курган – Звениголовское. ДТП произошло на 15 километре. Пешеход в момент аварии стоял на обочине. От полученных травм он скончался на месте. Сейчас устанавливается личность мужчины.