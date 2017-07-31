Их ищут неделю.

В Сургуте разыскивают двух граждан КНДР. 43-летний Чен Гван Чер и 35-летний Зо Манн Су ушли из квартиры на улице Ивана Захарова 24 июля 2017 года и не вернулись, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Сургуту.

Оба мужчины невысокого роста - 160 сантиметров. У них худощавое телосложение, прямоугольное лицо, черные прямые волосы и оттопыренные уши.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении корейцев, просьба позвонить в полицию.