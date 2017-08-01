Он захлебнулся в канализации.

В Тобольске по факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Трагедия произошла вечером 27 июля 2017 года. Рабочий филиала ПАО "СУЭНКО" спускался к насосному оборудованию в канализационном колодце. На глубине около 7 метров он потерял сознание и упал в воду. Мужчина захлебнулся. Также серьезно пострадал его коллега.

В настоящее время устанавливаются лица, ответственные за безопасность сотрудников предприятия.

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