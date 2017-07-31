На тушение потратят 56 миллионов.

Власти ХМАО-Югры потратят на борьбу с лесными пожарами в регионе 56 миллионов рублей из резервного фонда. Дополнительные средства пойдут на обеспечение 300 летних часов авиационных работ по тушению. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов региона.

За прошедшие выходные площадь пожаров в регионе выросла в полтора раза и на утро 31 июля составила 8 787 гектаров. Больше всего очагов зарегистрировано в Белоярском районе – там горит около 7 100 гектаров леса. Возгорания есть также в Сургутском, Октябрьском, Березовском и Юганском районах. В их тушении задействованы 510 человек и 10 единиц воздушной техники. Основные причины пожаров – сухие грозы и ветер.