Из-за анонимного звонка.

В Екатеринбурге 31 июля эвакуировали людей с железнодорожного вокзала, Южного и Северного автовокзалов. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.

"На ж.д. перекрыли все входы. Люди идут по путям, и, т.к. нет доступа к табло, все внимательно слушают голосовые объявления. Даже проводники", - написал один из пользователей (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

В пресс-службе регионального управления на транспорте МВД РФ "Уралинформбюро" сообщили, что анонимный звонок о минировании вокзала поступил около 17.00. Из здания эвакуировали всех пассажиры и персонал. На месте больше часа работали спецслужбы. Опасных предметов обнаружено не было.

В это же время были "заминированы" автовокзалы. Там также ничего, представляющего опасность для людей, не нашли. В 18.30 транспортные узлы возобновили работу в штатном режиме.

"В настоящее время предпринимается комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лица, сделавшего ложное сообщение", - сообщили в пресс-службе городской полиции.