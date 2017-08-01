За жаркие выходные.

Госавтоинспекция Свердловской области остановила 235 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Рейды продолжались три дня – с пятницы по воскресенье, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области. Все автомобилисты понесут ответственность – им грозят крупные штрафы и лишение прав.

Стоит отметить, вождение в нетрезвом виде стало причиной серьезного ДТП. 29 июля в Новоуральске 23-летний водитель мопеда наехал на женщину, переходившую дорогу на "зеленый". В результате аварии пешеход получила черепно-мозговую травму. Сотрудники полиции установили, что водитель уже дважды был лишен прав за нетрезвое вождение. Теперь его ждет уголовная ответственность.