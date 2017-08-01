В Югре в ДТП погиб годовалый ребенок31 июля в 19:56
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Детское кресло не спасло.
В Кондинском районе в ДТП погиб ребенок. Авария произошла вечером 30 июля на 186 километре автодороги "Юг". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе местного ОГИБДД ОМВД России.
Женщина за рулем Opel Zafira не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и вылетела в кювет. Там машина несколько раз перевернулась. В автомобиле кроме водителя был 39-летний мужчина и двое детей: двух лет и одного года. Оба ребенка были в детских креслах, но они не защитили от травм. Младший ребенок впоследствии скончался в центральной городской больнице Урая.
В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.
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