×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В пригороде Екатеринбурга вспыхнул склад с пластиковыми окнамиСегодня в 08:15

Фотография

Площадь пожара – 1200 "квадратов".

Крупный пожар произошел в ночь на 1 августа в поселке Большой Исток под Екатеринбургом – вспыхнул склад с мебелью и пластиковыми окнами.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 22.02. Площадь пожара достигла 1200 квадратных метров. На его ликвидации были задействованы 13 единиц техники и 30 человек.

Благодаря пенной атаке на емкости с бокситной смолой пожарным удалось отстоять двухэтажное офисное здание, расположенное рядом со складом. Открытое горение на объекте было ликвидировано спустя 3 часа.

В результате пожара никто не пострадал. Специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части провели замеры концентрации вредных веществ в районе ЧП - превышения ПДК выявлено не было.

Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Большой Полет шансонье Новикова

Большой Полет шансонье Новикова

Смотрите и удивляйтесь.

Свердловские мэры ушли в "откос"

Свердловские мэры ушли в "откос"

А ученые отказались от Марса.

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×