Площадь пожара – 1200 "квадратов".

Крупный пожар произошел в ночь на 1 августа в поселке Большой Исток под Екатеринбургом – вспыхнул склад с мебелью и пластиковыми окнами.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 22.02. Площадь пожара достигла 1200 квадратных метров. На его ликвидации были задействованы 13 единиц техники и 30 человек.

Благодаря пенной атаке на емкости с бокситной смолой пожарным удалось отстоять двухэтажное офисное здание, расположенное рядом со складом. Открытое горение на объекте было ликвидировано спустя 3 часа.

В результате пожара никто не пострадал. Специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части провели замеры концентрации вредных веществ в районе ЧП - превышения ПДК выявлено не было.

Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории.