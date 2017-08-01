За 2 дня.

С 30 по 31 июля в реках Ханты-Мансийского автономного округа-Югра утонули двое мужчин. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе "Центроспас-Югории".

Один из мужчин погиб на реке Нягань-Юган в Нягани. Водолазы обследовали 225 квадратных метров дна, прежде чем нашли тело.

Второй несчастный случай произошел в Федоровском. Спасателям сообщили, что в карьере в районе одноименного дачного товарищества утонул мужчина. При помощи специального оборудования тело обнаружили и передали сотрудниками полиции.