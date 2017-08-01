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В Тюменской области на ходу вспыхнул автомобильСегодня в 10:31

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Спасти машину не удалось.

Днем 31 июля на федеральной трассе Тюмень-Омск на ходу загорелась иномарка, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МЧС России по Тюменской области. 25-летний мужчина, управлявший авто, сразу остановил машину и вместе с пассажирами выбрался из салона.

На место ЧП прибыли огнеборцы 93-й пожарно-спасательной части: пять человек личного состава и две автоцистерны. К их приезду вся иномарка была охвачена огнем. За 5 минут пожар был полностью потушен.

В результате ЧП автомобиль полностью выгорел. Предварительная причина возгорания – попадание топлива на раскаленный коллектор.


Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

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