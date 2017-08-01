Есть пострадавший.

Вечером 31 июля 2017 года в Екатеринбурге на улице Московской произошло массовое ДТП.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, водитель ТагАЗ Road Partner неправильно выбрал скорость и врезался в остановившийся на светофоре попутный ВАЗ-2107. В свою очередь "семерка" въехала в Daewoo Nexia, а ту откинуло на Mazda, Chevrolet Aveo и еще один ВАЗ.

Пострадал 32-летний водитель "семерки" - его доставили в ГКБ №24 с переломом ключицы.