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В центре Екатеринбурга собрался "паровозик" из 6 машинСегодня в 10:41

  • Текст

Есть пострадавший.

Вечером 31 июля 2017 года в Екатеринбурге на улице Московской произошло массовое ДТП.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, водитель ТагАЗ Road Partner неправильно выбрал скорость и врезался в остановившийся на светофоре попутный ВАЗ-2107. В свою очередь "семерка" въехала в Daewoo Nexia, а ту откинуло на Mazda, Chevrolet Aveo и еще один ВАЗ.

Пострадал 32-летний водитель "семерки" - его доставили в ГКБ №24 с переломом ключицы.

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