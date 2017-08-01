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Молодой екатеринбуржец выпал из окна многоэтажки Сегодня в 11:49

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Он погиб.

В ночь на 1 августа 2017 года в Екатеринбурге из окна многоэтажки на улице 8 Марта,194 выпал молодой человек. Он погиб. Прохожие вызвали полицию.

Как рассказал "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, личность погибшего установлена - это 23-летний местный житель. При внешнем осмотре не обнаружено признаков криминальной смерти. Точную причину гибели установит судмедэкспертиза.

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