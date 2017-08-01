Двое пострадавших.

Вечером 31 июля 2017 года в качканарском поселке Валериановск на улице Кирова столкнулись Volkswagen Passat и мотоцикл ИЖ Юпитер-5.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, 37-летний водитель легковушки, поворачивая налево, не увидел, что двигающий сзади мотоциклист приступил к обгону. Пострадали 17-летний байкер и его 13-летний пассажир.

Следует отметить, что у подростка не было водительских прав.