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На Южном Урале утонули два юноши и ребенокСегодня в 13:59

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За два дней.

31 июля в Магнитогорске на реке Урал в районе ТЭЦ погиб 17-летний молодой человек. Девушка и два юноши купались, когда вся компания вдруг начала тонуть. Очевидцы успели спасти только двоих. Тело третьего спасатели обнаружили в 20 метрах от берега, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

В тот же день в поселке Строителей под Миассом в пруду утонул семилетний мальчик.

Еще одна трагедия произошла на Тесьминском водохранилище - тело 18-летнего купальщика спасатели искали два дня.

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