За два дней.

31 июля в Магнитогорске на реке Урал в районе ТЭЦ погиб 17-летний молодой человек. Девушка и два юноши купались, когда вся компания вдруг начала тонуть. Очевидцы успели спасти только двоих. Тело третьего спасатели обнаружили в 20 метрах от берега, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

В тот же день в поселке Строителей под Миассом в пруду утонул семилетний мальчик.

Еще одна трагедия произошла на Тесьминском водохранилище - тело 18-летнего купальщика спасатели искали два дня.