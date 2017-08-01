Она оставила записку.

Вечером 31 июля 2017 года под окнами девятиэтажки на Амундсена нашли тело девочки-подростка.

"Несовершеннолетняя девушка оставила предсмертную записку. Сейчас выясняются обстоятельства, которые привели к этому поступку. Отмечу, что гибель девочки и молодого человека, который выпал из окна на улице 8 Марта, никак не связаны между собой. Погибшие не были знакомы. Обе смерти не носят криминальный характер", - сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Следует напомнить, что труп 23-летнего екатеринбуржца нашли в ночь на 1 августа. Молодой человек выпал из окна многоэтажки.

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