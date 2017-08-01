У пешехода тяжелые травмы.

31 июля 2017 года в Тюмени на улице Западносибирской водитель Lada Granta сбил 32-летнего мужчину, который переходил дорогу по "зебре".

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, перед пешеходным переходом остановилась "Газель". По соседней полосе ехал нарушитель, он не притормозил и не успел среагировать на вышедшего из-за грузовика пешехода.

Мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму, открытый перелом плеча, переломы бедра и носа. Его госпитализировали.