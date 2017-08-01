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Неправильное лечение 11-летней челябинки вылилось в "уголовку"Сегодня в 14:46

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Врачи проглядели у нее аппендицит.

По факту ненадлежащего оказания медпомощи 11-летней челябинке в ГКБ №9 возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Школьницу доставили в больницу с острыми болями в животе 11 июля 2017 года. Врачи лечили ее от кишечной инфекции и не заметили, что у девочки аппендицит. Когда у ребенка развился перитонит, ее перевели в ГКБ №1 и прооперировали. В горздраве при этом отрицают врачебную ошибку: "У девочки, помимо аппендицита, была и инфекция. Это подтвердили в лаборатории. Получается, что инфекция "смазала" клинику аппендицита", - подчеркнула пресс-секретарь ведомства Ирина Пономарева.

Однако в ходе проверки следователи установили, что медики не провели вовремя диагностику заболевания и несвоевременно отправили девочку на операцию. Это привело к осложнению заболевания.

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