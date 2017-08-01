Она погибла.

31 июля 2017 года в Магнитогорске из окна 5 этажа выпала 8-летняя девочка. Ее с многочисленными травмами доставили в больницу, где она скончалась спустя некоторое время, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По предварительным данным, девочка оперлась на москитную сетку и упала вместе с ней. Проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства.