Ограждения не остановили.

В Тюмени легковушка отправилась в "путешествие к центру Земли". Машину, стоящую почти по крышу в воде, в коммунальном котловане на улице Шахтеров горожане заметили утром 1 августа 2017 года. Фотографии с места аварии появились в соцсетях.



Фото: Иван Иванов, "ВКонтакте"

Водитель не заметил выставленные коммунальщиками ограждения, и автомобиль угодил в котлован. Так как ДТП случилось ночью, никто не пострадал. К настоящему моменту легковушку уже вытащили из ямы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Тюмень Водоканала".