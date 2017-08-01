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В Тюмени машина угодила в канализационный котлованСегодня в 16:43

  • Текст

Ограждения не остановили.

В Тюмени легковушка отправилась в "путешествие к центру Земли". Машину, стоящую почти по крышу в воде, в коммунальном котловане на улице Шахтеров горожане заметили утром 1 августа 2017 года. Фотографии с места аварии появились в соцсетях.


Фото: Иван Иванов, "ВКонтакте"

Водитель не заметил выставленные коммунальщиками ограждения, и автомобиль угодил в котлован. Так как ДТП случилось ночью, никто не пострадал. К настоящему моменту легковушку уже вытащили из ямы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Тюмень Водоканала".

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