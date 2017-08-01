Он ругался матом

В ночь на 1 августа 2017 года в Челябинске сотрудники Росгвардии задержали 43-летнего мужчину, который размахивал на улице топором.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства, пьяного челябинца заметили на улице Румянцева. Руки мужчины были в порезах и крови, а сам он ругался матом. На место вызвали скорую помощь.

Позднее отец мужчины пояснил, что тот порубил топором мебель в доме, а руками разбил окно.