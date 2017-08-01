На Шаманова.

В Екатеринбурге с балкона дома №9 по улице Шаманова выпал голый мужчина. Как рассказали "Уралинформбюро" очевидцы, он погиб.

В пресс-службе регионального СУ СКР пояснили, что по данному факту проводится доследственная проверка. Рассматриваются несколько версий случившегося, в том числе несчастный случай.

Местные жители предположили, что горожанин был любовником одной из проживающих в доме женщин и мог "удирать" через балкон от мужа, застукавшего его на месте прелюбодеяния.