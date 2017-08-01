Семь человек пострадали.

Днем 1 августа 2017 года в здании Московского областного суда, где должны были рассматривать дело "банды GTA", произошла перестрелка. Сотрудников и посетителей экстренно эвакуировали, все заседания отложили.

По предварительной информации, во время перевозки в лифте пятеро арестованных членов банды совершили нападение на сотрудников полиции и попытались завладеть их табельным оружием. При аварийном открытии лифта нападавшие попытались скрыться - трое из них были ликвидированы, двое ранены, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

В результате нападения один из конвоиров получил тяжелые травмы и был госпитализирован в Красногорскую ЦРБ. Его коллега ранен в плечо, у женщины-пристава предварительно диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.

По данным Федерального агентства новостей, еще двое гражданских в тяжелом состоянии госпитализированы с огнестрельными ранениями.

К 15.00 по московскому времени сотрудникам разрешили вернуться на рабочие места.

По факту перестрелки в Мособлсуде возбуждено уголовное дело по ст.317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), п."б" ч.4 ст.226 ("Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"), и ч.3 ст.30, ч.3 ст.313 УК РФ ("Покушение на побег из-под ареста или из-под стражи").

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", "банда GТА" грабила машины на подмосковных трассах. Группировку прозвали так, проведя аналогии с популярной компьютерной игрой. Злоумышленники рассыпали на дороге острые предметы и ждали в засаде. Когда водитель выходил из автомобиля, по нему открывали огонь. По версии следствия, на счету банды 17 жертв, два покушения на убийство и ряд других преступлений.

Ранее по теме:

Полиция накрыла "банду GTA" в Подмосковье

По делу "банды GTA" допросят главу управделами Генпрокуратуры РФ

"Банда GTA" планировала серию терактов на стадионах