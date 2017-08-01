Его тело не могут найти пятый день.

28 июля 2017 года в Североуральске на шлюзах Колонгинского водохранилища утонул 11-летний мальчик. Его тело до сих пор не могут найти.

Как сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель регионального СУ СКР Александр Шульга, организована доследственная проверка. Он добавил, что в СМИ была опубликована информация о том, что ребенка могли столкнуть в воду. Она не подтвердилась.