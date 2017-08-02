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Байкерша из Владивостока погибла во время съемок трюка для InstagramСегодня в 08:36

У нее осталась 16-летняя дочь.

40-летняя мотоциклистка из Владивостока Ольга Пронина, известная как Моника, погибла в ДТП во время съемок трюка для Instagram.

Авария произошла вечером 31 июля на 33 километре магистрали Седанка - Патрокл. Женщина на своем BMW S1000 RR ехала со стороны Патрокла в направлении Снеговой пади. На одном из поворотов байк занесло и он врезался в железное ограждение. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, пишут федеральные СМИ. У нее осталась 16-летняя дочь.

Аккаунт Прониной очень популярен в Instagram. На ее страницу подписаны более 150 тысяч человек. Там выложены многочисленные трюки байкершы, сделанные на большой скорости. При этом зачастую на женщине нет элементарной экипировки, передает "Уралинформбюро".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Prowler Сегодня в 13:05

Дорога,не учит!Дорога - убивает!Но,ущербные существа,этого не осознают.

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