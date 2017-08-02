Сылвы.

34-летнюю пермячку нашли мертвой в машине на дне реки после бурного отдыха.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого СУ СКР, компания пермяков приехала на берег Сылвы в район деревни Черноярская Одина 28 июля 2017 года. Мужчины и женщины несколько дней употребляли спиртное. Проснувшись 30 июля 2017 года, отдыхающие обнаружили, что их подруги и автомобиля нет. Они собрали вещи и уехали в Пермь.

Позже машину нашли под водой в 100 метрах ниже по течению. В салоне находилось тело погибшей.

Проводится доследственная проверка.