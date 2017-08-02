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Екатеринбурженка с ребенком в коляске выпала из автобусаСегодня в 10:41

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Шофер уехал.

Вечером 1 августа 2017 года в Екатеринбурге на улице Заводской из автобуса №64 выпала женщина с ребенком в коляске.

Она пыталась выйти из транспорта после всех пассажиров, однако водитель не стал ждать горожанку. Автобус тронулся с остановки с открытыми дверьми. Очевидцы потребовали от шофера остановиться, но тот не отреагировал на просьбы. Он стал на ходу закрывать дверь. В этот момент женщина с коляской выпала. Автобус уехал.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, по данному факту проводится доследственная проверка.

Известно, что маршрут обслуживает ООО "Форт-Транс". Связаться с представителями перевозчика не удалось.

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