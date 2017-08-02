Водитель 17 раз привлекался за нарушение ПДД.

Днем 1 августа 2017 года в деревне Савино (Карагайский район) 19-летний водитель Lada Priora сбил 8-летнего мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте. Ребенок скончался на месте.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Пермскому краю, за последний год молодой человек 17 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела.