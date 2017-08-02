Он перевернулся на лодке.

В Нефтеюганском районе пятый день не могут найти тело утонувшего в реке Малый Салым мужчины.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-центре КУ "Центроспас-Югория", происшествие случилось 29 июля 2017 года. 79-летний мужчина с родственницей ехали на резиновой моторной лодке. Она перевернулась. Женщина смогла доплыть до берега, а пенсионер - нет.