Пострадал человек.

Вечером 1 августа 2017 года в Тюмени на улице Мельникайте столкнулись пять автомобилей: Subaru Forester, Ford Focus, Renault Logan, Toyota Hiace и ВАЗ-2107.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, виновником аварии стал 62-летний водитель Subaru, который нарушил правила перестроения.

Пострадал 32-летний водитель Ford. Мужчину доставили в больницу с травмами головы, ранением предплечья, ушибами и ссадинами.