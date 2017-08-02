Он погиб.

1 августа 2017 года в Исетском районе на подъезде к деревне Лобаново трактор съехал с дороги в реку. 52-летний водитель погиб, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области.

По предварительным данным, мужчина взял транспорт у соседа. У погибшего прав не было.