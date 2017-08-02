Ночью.

В ночь на 2 августа 2017 года в Каменском районе водитель ВАЗ-2114 при обгоне выехал на "встречку" и сбил 30-летнего велосипедиста, который двигался по середине проезжей части.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, мужчину госпитализировали в состоянии комы. Утром он скончался.

Следует отметить, что на одежде погибшего и его велосипеде не было светоотражателей.