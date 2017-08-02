Его родителей отдали под суд.

В Тобольске завершено расследование уголовного дела в отношении супружеской пары, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности 4-летнему сыну. После утверждения обвинительного заключения материалы будут переданы в суд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Трагедия произошла 2 июля 2017 года. По данным следствия, семья отдыхала на правом берегу реки Иртыш. 64-летний мужчина и 42-летняя женщина выпивали, а малыш играл рядом. Оставшись без присмотра, ребенок упал с 90-метрового обрыва в воду, получив множественные травмы головы несовместимые с жизнью.