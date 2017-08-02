×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В центре Екатеринбурга из реки достали труп мужчиныСегодня в 18:01

  • Текст

Разыскиваются очевидцы.

Днем 2 августа 2017 года в Екатеринбурге около моста через реку Исеть на Малышева нашли труп мужчины.

"Сейчас на место выехал следователь. По предварительным данным, признаков криминальной смерти на теле нет. Точную причину гибели установит судмедэкспертиза. Разыскиваются очевидцы", - сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Как потратить 2 миллиарда Путина?

Как потратить 2 миллиарда Путина?

Знают НКО.

Невьянцы из трущоб

Невьянцы из трущоб

Дождутся ли расселения?

Лицей под угрозой реконструкции

Лицей под угрозой реконструкции

Очередной "учебный" скандал в Екатеринбурге?

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×