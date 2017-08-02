В центре Екатеринбурга из реки достали труп мужчиныСегодня в 18:01
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Разыскиваются очевидцы.
Днем 2 августа 2017 года в Екатеринбурге около моста через реку Исеть на Малышева нашли труп мужчины.
"Сейчас на место выехал следователь. По предварительным данным, признаков криминальной смерти на теле нет. Точную причину гибели установит судмедэкспертиза. Разыскиваются очевидцы", - сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.
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