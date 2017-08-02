Спасатели работают на месте ЧП.

Центр Екатеринбурга накрыл дым от пожара, сообщили "Уралинформбюро" горожане. По их словам "черное облако" поднимается из-за торгового центра "Европа".

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, вызов поступил с улицы Володарского, 7а. Горит кровля двухэтажного заброшенного здания на площади 150 квадратных метров. На месте работают шесть пожарных расчетов. Информации о пострадавших нет. "Людей напугали громкие звуки, - уточнил собеседник "Уралинформбюро". - Но взрывов на месте пожара нет. Хлопки издает шифер, ломающийся под воздействием сильной температуры".

Фото: Виктория Третьякова