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Центр Екатеринбурга заволокло едким дымомСегодня в 18:29

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Спасатели работают на месте ЧП.

Центр Екатеринбурга накрыл дым от пожара, сообщили "Уралинформбюро" горожане. По их словам "черное облако" поднимается из-за торгового центра "Европа".

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, вызов поступил с улицы Володарского, 7а. Горит кровля двухэтажного заброшенного здания на площади 150 квадратных метров. На месте работают шесть пожарных расчетов. Информации о пострадавших нет. "Людей напугали громкие звуки, - уточнил собеседник "Уралинформбюро". - Но взрывов на месте пожара нет. Хлопки издает шифер, ломающийся под воздействием сильной температуры".

Фото: Виктория Третьякова

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