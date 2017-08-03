В результате серии взрывов в Абхазии пострадали 35 россиянСегодня в 08:26
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Один – в тяжелом состоянии.
Серия взрывов произошла 2 августа на складе боеприпасов в селе Приморское (Гудаутский район, Абхазия), передает "Уралинформбюро".
По последним данным в результате ЧП пострадали 60 человек, 35 из которых – граждане РФ.
"27 [человек] госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает. В основном пострадавшие с травмами легкой и средней степеней тяжести. Только четыре человека имеют тяжелую форму, но даже их жизни ничего не угрожает, все под контролем медиков. Из этих четырех один гражданин России", - цитирует пресс-секретаря посольства РФ в Республике Абхазия Турала Джавадова агентство "Москва".
Видео: VladVlogs/youtube.com
О причинах взрывов пока не сообщается. Создана специальная рабочая группа.
Ростуризм в связи с произошедшим призвал россиян, находящихся на территории Абхазии, сохранять спокойствие, не поддаваться панике и следовать указаниям властей.
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