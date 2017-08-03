В том числе 8-летняя девочка.

2 августа 2017 года в Португалии на переполненном пляже Капарика в 30 километрах от Лиссабона приземлилось легкомоторное судно Cessna. Погибли два человека, сообщают СМИ.

Пилот принял решение об экстренной посадке в связи с поломкой самолета. Отдыхающие около берега люди, заметив приближающееся судно, бросились врассыпную. Однако убежать удалось не всем. Пилот проехался по 56-летнему мужчине - он погиб. Также скончалась загоравшая на пляже 8-летняя девочка.

Внутри судна находились два человека - они не пострадали, передает "Уралинформбюро".