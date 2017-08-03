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В Екатеринбурге экстренно сел самолет Москва - СеулСегодня в 10:41

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На борту стало плохо 4-летней девочке.

3 августа в 1.35 Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот", направлявшийся из Москвы в Сеул, экстренно сел в Кольцово.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского управления МВД на транспорте, на борту стало плохо 4-летней девочке. У нее поднялась высокая температура. Ребенка вместе с матерью госпитализировали.

Спустя 2 часа после дозаправки лайнер вылетел в Южную Корею.

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