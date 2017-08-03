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На Южном Урале мужчина сорвался с 20-метровой скалыСегодня в 11:04

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Гуляя в тумане.

В ночь на 3 августа 2017 года неподалеку от Усть-Катава турист сорвался со скалы возле реки Юрюзань.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, две женщины обратились к спасателям с просьбой помочь в поисках пропавшего товарища. По их предположениям, он упал с обрыва.

Оказалось, что компания из четырех человек отдыхала на скале. Пока готовился ужин, один из мужчин решил отойти от костра и неожиданно сорвался вниз примерно на 20 метров. Он плохо видел и оступился в темноте. К тому же окрестности реки окутал густой туман.

Спасатели обследовали предполагаемый участок и вскоре обнаружили лежащего на склоне мужчину. Его подняли наверх, где передали бригаде скорой.

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