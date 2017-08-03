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В Тюмени перевернулся Matiz - пятеро пострадавшихСегодня в 11:22

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Все девушки.

Вечером 2 августа 2017 года в Тюмени на подъезде к санаторию "Сибирь" вылетел с дороги и перевернулся Daewoo Matiz.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, 20-летняя девушка - водитель малолитражки не справилась с управлением. Автоледи и четверо ее пассажирок в возрасте 20-22 лет получили травмы головы и переломы.

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