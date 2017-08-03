Он перевернулся.

2 августа 2017 года в окрестностях деревни Озерной (Ялуторовский район) перевернулся мопед, которым управлял 12-летний школьник.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, мальчик получил перелом ключицы со смещением.

По имеющимся данным, мопед ребенку купили родители. Сейчас решается вопрос о привлечении их к ответственности (по закону, права на управление мопедом можно получить лишь в 16 лет, - прим.ред.).