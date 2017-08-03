Один погибший, трое раненых.

2 августа 2017 года на 1650-м километре трассы М5 "Урал" в Катав-Ивановском районе KIA Spectra врезалась в КамАЗ. 44-летний водитель легковушки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения - под колеса грузовика, которым управлял 52-летний житель Саратовской области.

Шофер KIA скончался на месте, три его пассажира - жители Башкирии 27, 30 и 38 лет госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины аварии, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области.