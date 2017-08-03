×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На Южном Урале KIA из Башкирии угодила под КамАЗСегодня в 12:21

  • Текст

Один погибший, трое раненых.

2 августа 2017 года на 1650-м километре трассы М5 "Урал" в Катав-Ивановском районе KIA Spectra врезалась в КамАЗ. 44-летний водитель легковушки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения - под колеса грузовика, которым управлял 52-летний житель Саратовской области.

Шофер KIA скончался на месте, три его пассажира - жители Башкирии 27, 30 и 38 лет госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины аварии, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Югорские "Недра" кормят Украину

Югорские "Недра" кормят Украину

Расследование "Уралинформбюро".

Как потратить 2 миллиарда Путина?

Как потратить 2 миллиарда Путина?

Знают НКО.

Невьянцы из трущоб

Невьянцы из трущоб

Дождутся ли расселения?

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×