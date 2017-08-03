Из Санкт-Петербурга.

Жительницы Северной столицы России погибли в результате взрывов на складе с боеприпасами в Абхазии, сообщают СМИ со ссылкой на МЧС республики.

"Это - жительницы Санкт-Петербурга: Елена Полякова, 1970 года рождения и Елена Тимофеева, 1962 года рождения", - уточнил пресс-секретарь МЧС Абхазии Мизан Ломия.

По его данным, в момент взрыва 3 женщины находились на конной прогулке в окрестностях склада. Тела 2 из них спасатели нашли сегодня утром. Еще одна женщина обнаружена живой, у нее сломана рука.

Серия взрывов произошла 2 августа 2017 года на складе боеприпасов минобороны Абхазии в селе Приморское. Ранее сообщалось о 60 пострадавших, 35 из которых – российские туристы, передает "Уралинформбюро".

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