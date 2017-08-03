×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбурженка не может ходить после поездки в маршруткеСегодня в 13:21

  • Текст

Полиция отказалась возбуждать дело.

56-летняя екатеринбурженка получила перелом шейки бедра после поездки в маршрутке №083. Это произошло еще в прошлом году, но об истории пострадавшая смогла рассказать только сейчас - она долгое время провалялась на больничной койке.

Как сообщила "Уралинформбюро" Елена Депутатова, неприятный инцидент произошел с ней 21 декабря 2016 года около 20.30 на остановке "Заречный" напротив Pizza Mia. Женщина попыталась выйти из маршрутки, которая в этот момент тронулась, и выпала на улицу. Шофер сразу уехал.

Прохожие вызвали скорую помощь. Екатеринбурженке сделали операцию. Она до сих пор ходит с тростью, превозмогая жуткую боль. Врачи говорят, что на восстановление может уйти около года.

Из-за серьезной травмы Елена Депутатова вынуждена была уволиться с работы. "Два месяца я живу без средств к существованию. На работу меня никуда не берут", - сетует она.

Сейчас собеседница агентства занимается поисками очевидцев происшествия. Екатеринбурженка обратилась с жалобой к следователям, но те передали материалы в полицию. Правоохранители в свою очередь отказались возбуждать уголовное дело. Депутатова направила обращение в областную прокуратуру.

Стоит отметить, что ранее свердловский СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за падения из автобуса женщины с ребенком в коляске. Происшествие случилось вечером 1 августа 2017 года на остановке "Заводская".

Ранее по теме:
Падение екатеринбурженки с ребенком из автобуса вылилось в "уголовку"

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Югорские "Недра" кормят Украину

Югорские "Недра" кормят Украину

Расследование "Уралинформбюро".

Как потратить 2 миллиарда Путина?

Как потратить 2 миллиарда Путина?

Знают НКО.

Невьянцы из трущоб

Невьянцы из трущоб

Дождутся ли расселения?

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×