Екатеринбурженка не может ходить после поездки в маршруткеСегодня в 13:21
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Полиция отказалась возбуждать дело.
56-летняя екатеринбурженка получила перелом шейки бедра после поездки в маршрутке №083. Это произошло еще в прошлом году, но об истории пострадавшая смогла рассказать только сейчас - она долгое время провалялась на больничной койке.
Как сообщила "Уралинформбюро" Елена Депутатова, неприятный инцидент произошел с ней 21 декабря 2016 года около 20.30 на остановке "Заречный" напротив Pizza Mia. Женщина попыталась выйти из маршрутки, которая в этот момент тронулась, и выпала на улицу. Шофер сразу уехал.
Прохожие вызвали скорую помощь. Екатеринбурженке сделали операцию. Она до сих пор ходит с тростью, превозмогая жуткую боль. Врачи говорят, что на восстановление может уйти около года.
Из-за серьезной травмы Елена Депутатова вынуждена была уволиться с работы. "Два месяца я живу без средств к существованию. На работу меня никуда не берут", - сетует она.
Сейчас собеседница агентства занимается поисками очевидцев происшествия. Екатеринбурженка обратилась с жалобой к следователям, но те передали материалы в полицию. Правоохранители в свою очередь отказались возбуждать уголовное дело. Депутатова направила обращение в областную прокуратуру.
Стоит отметить, что ранее свердловский СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за падения из автобуса женщины с ребенком в коляске. Происшествие случилось вечером 1 августа 2017 года на остановке "Заводская".
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