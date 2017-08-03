Никто не пострадал.

Вечером 2 августа 2017 года в центре Екатеринбурга пьяный десантник на BMW протаранил памятник Татищеву и де Генину. Фото с места аварии в группе "Типичный Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте" выложили очевидцы .

Пострадавших нет, машина получила механические повреждения.

В отделении пропаганды городской ГИБДД "Уралинформбюро" сообщили, что пока не располагают информацией об аварии.