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Пьяный десантник на BMW врезался в памятник в центре ЕкатеринбургаСегодня в 14:16

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Никто не пострадал.

Вечером 2 августа 2017 года в центре Екатеринбурга пьяный десантник на BMW протаранил памятник Татищеву и де Генину. Фото с места аварии в группе "Типичный Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте" выложили очевидцы .

Пострадавших нет, машина получила механические повреждения.

В отделении пропаганды городской ГИБДД "Уралинформбюро" сообщили, что пока не располагают информацией об аварии.

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