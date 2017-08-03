Девушка находится в реанимации.

В Перми в ночь на 2 августа с балкона четвертого этажа дома №209 по шоссе Космонавтов выпала 22-летняя девушка.

Горожанку госпитализировали. Сейчас она находится в тяжелом состоянии в реанимации. Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого ГУ МВД, по данному факту проводится доследственная проверка.

Местные жители предполагают, что пермячку могли столкнуть с балкона. В тот вечер между хозяйкой квартиры и пострадавшей произошел конфликт.